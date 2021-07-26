Участницей нового сезона "Танцев со звездами" стала звезда "Женского квартала"

Уже совсем скоро начнется новый сезон легендарного шоу "Танцы со звездами". Стриптизер Алексей Суровцев передал эстафету звезде "Женского Квартала" Анастасии Оруджовой. Она выйдет на паркет, чтобы посоревноваться со знаменитыми коллегами.

Организаторы популярного проекта "Танцы со звездами" оригинально объявляют каждого следующего участника шоу. Танцевальный челлендж начался с Джамалы и продолжается до сих пор. Звезды передают друг другу эстафету и отвечают, выйдут ли на паркет.

К слову Стриптизер Алексей Суровцев стал участником "Танцев со звездами"

Анастасия Оруджова – участница "Танцев"

Стриптизер и актер Алексей Суровцев бросил вызов звезде "Женского Квартала", участнице "Лиги Смеха" в команде "Трио разных" Анастасии Оруджовой. Об этом она сообщила на личной странице в инстаграме.

Девушка сняла соответствующее видео со свойственным себе юмористическим тоном. Она танцует вместе с коллегами "Женского квартала" и потом говорит: "Девочки, спасибо, дальше я сама". Юрий Ткач, участвовавший в шоу, пытается отговорить Анастасию, однако она непоколебима.

Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Алексея Суровцева и бросаю вызов Ивану Люленову. Встретимся на паркете "Танцев со звездами"! Ой йо!

– написала актриса.

Анастасия Оруджова бросила вызов коллеге по "Лиге смеха", участнику команды "Стояновка" Ивану Люленову.

Отметим, уже известно, кто стал первым новым судьей на "Танцах со звездами". Вызов принял "Холостяк" и известный танцовщик Максим Чмерковский.

Кто стал участником "Танцев со звездами":