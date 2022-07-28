"Ты не сможешь без Бардаша": Wellboy признался, поддержали ли его коллеги и Тина Кароль

В середине июня Wellboy разорвал сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем, выступающим за "один русский народ". Однако один на один не остался. С ним и команда, и звездные коллеги, и попдива Тина Кароль.

В шоу-бизе Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) всего год. Звезду из него сделал Юрий Бардаш, который во время полномасштабной войны шокировал рядом пророссийских заявлений. Так что артист быстро понял, что с ним ему не по дороге и расторг контракт, но в самостоятельное плавание не пошел. 22-летнего юношу поддержали все – от саундпродюсера Евгения Триплова до Тины Кароль.

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Что на самом деле сказала Тина Кароль Wellboy после разрыва с Бардашем

С певицей Антон Вельбой виделся уже после официального разрыва с Бардашем, на благотворительном концерте в Мадриде.

Мы с ней пообщались, она меня поддержала, сказала, что это только начало, и все у меня получится. Мы же классно с ней поработали на проекте "Молода кров" в свое время, записали общую песню. Хотелось бы мне с ней общий клип, войти с ней в кадр, но она пока не хочет,

– пошутил Wellboy.

Он добавил, что его поддержали и другие коллеги по шоу-бизу, говорили: "Конечно, Юра подонок, но давай делай, пиши музыку, все будет круто".

Тина Кароль и Wellboy / Фото с инстаграма певицы

что именно Тина Кароль дала Бардашу деньги на первый хит Wellboy "Гуси", но отказалась афишировать себя как продюсер. После их разрыва звезда опубликовала фото с певцом и написала: "Верю в тебя, как и горячо верила год назад, когда услышала первую твою демку".

С певцом осталось и его многотысячное фан-сообщество. Правда, не все фаны верили в успех юноши без Бардаша, но своим первым самостоятельным релизом "Ворогів на ножі" он доказал обратное.

Кто-то, конечно, писал – ты ничего не сможешь без Бардаша, это он делал из тебя звезду, вкладывал деньги. Друзья, здравствуйте. "Ворогів на ножі" – оп и десятое место в трендах. Много отзывов от людей, от военных. "Заряжай боеприпас" всем заходит,

– радуется артист.

Кто сейчас продюсирует Wellboy

В настоящее время продюсированием Wellboy занимается саундпродюсер Евгений Триплов. Именно он публично "наехал" на Бардаша и приказал выбирать: "Или Юра открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, или выходит из проекта".

У меня остался саундпродюсер Женя Триплов – и это для меня самое главное. Мне с этим человеком по дороге, и сейчас он исполняет обязанности моего продюсера Моя позиция и позиция моей команды: война – это зло,

– подчеркивает Wellboy.

"Мы уже поняли, как нам двигаться дальше, материал несется, песен будет много", – обещает артист и говорит, что "демки" уже есть.