Ксения Мишина впервые за 1,5 года встретилась с мамой, живущей в оккупированном Крыму: радостные фото
Источник:Ксения Мишина
Украинская актриса Ксения Мишина наконец-то смогла встретиться с мамой, которую не видела полтора года. Отметим, что родители звезды живут в оккупированном Крыму.
Мишина призналась, что 2,5 года не обнимала свою маму. Возможно, звезда ошиблась и должна была написать 1,5 года, ведь в январе 2022 года она ездила к родителям в оккупированный Крым.
К теме Рэпер Yarmak просто с позиции приехал к дочери на день рождения: трогательное видео встречи
Встретилась Ксения с мамой в Турции, куда приехала с сыном Платоном. В Инстаграме она показала видео встречи с родным человеком.
Очевидно, именно из Крыма ее мама и прилетела в Турцию, чтобы встретиться с дочерью впервые за полномасштабную войну.
Ксения Мишина с сыном увиделась с мамой / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
По ее словам, для встречи она проехала 12 часов в машине. "Наплакалась от счастья от встречи с мамой и в полночь не спала от эмоций", – сказала Мишина.
Впоследствии она показала совместное фото с мамой в машине. На фото видно, как родные счастливы от встречи друг с другом.
Ксения Мишина с мамой и сыном Платоном / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Что Мишина рассказывала о родном Крыме и родителях
- В конце мая этого года Ксения Мишина не хотела комментировать вопрос о родителях, проживающих в оккупированном Крыму. Она называла эту тему очень личной и болезненной для нее, намекая на сложности в отношениях.
- Актриса была последний раз в оккупированном Крыму в январе 2022 года. За год до этого Ксения часто наведывалась в Севастополь, даже вместе с бывшим Александром Эллертом.
- В частности, в июне в ресторанном комплексе в Балаклаве она праздновала день рождения. А в июле, после громкого расставания с комиком, отдыхала с подругами в Ялте.
- Ранее Ксения Мишина тепло упоминала о детство в Крыму и признавалась, что даже после оккупации полуостров для нее "вне границ, государств, споров и разделений". Так тогда она комментировала российскую агрессию.