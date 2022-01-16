В родной Севастополь в оккупированном Крыму Ксения Мишина приезжает редко. Там осталась жить ее мама, поэтому звезда наведывается на малую родину, когда у женщины не получается приехать в Киев. После рождественских праздников она повезла сына к бабушке и сама "ненадолго умчалась в детство".
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После долгой дороги актриса и Платон отсыпались к обеду, а после пошли на базар "за всякими вкусностями". Как призналась Мишина, это программа стандарт.
"Как же ценны эти моменты, когда есть возможность поспать, особенно в родном доме, у мамочки", – поделилась "Холостячка".
Как выглядит дом Ксении Мишиной в Крыму
Как выяснилось, мама Ксении Мишиной живет в той же квартире, в которой росла ее звездная дочь. Она не стала снимать саму квартиру, зато показала вид из окна – двор с детской площадкой и Черное море.
Это двор моего детства, за этим домом моя школа. А это вид из другого окна и прямо на море,
– рассказала Ксения Мишина.
Ксения Мишина в Крыму с мамой / Фото из инстаграм-сторис актрисы