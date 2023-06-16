В своем Инстаграмму звездный папа показал видео, как по приезде домой сразу разбудил дочь и поздравил ее с праздником. Отметим, что девочке исполнилось четыре года.

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По его словам, он прямо с позиции, только сбросив броню, спешил на поезд, чтобы с утра поздравить дочь с Днем Рождения и поехать обратно.

Ярмак разбудил девочку, поздравил ее с цветами в день рождения. Дочь рэппера хоть и была заспана, но выглядела счастливой и сразу поцеловала папу и бросилась ему в объятия.

Музыкант в соцсетях показал искреннее видео встречи с дочерью.

Он также написал милые слова девочке.

Папа всегда выполняет обещания, папа обязательно дойдет до победного дня! Спасибо моей любимой жене, которая подарила мне главное счастье жизни и воспитывает добрым, патриотическим и искренним человеком наш малыш,

– сказал Yarmak.



Ярмак показал свою дочь в день рождения / Фото с его инстаграм-сторис

Эти кадры умиляли подписчиков. В комментариях они присоединились к поздравлениям и признались, что тронуты поступком музыканта:

"Горжусь тем, что имею возможность жить в одно время с таким большим и достойным человеком как вы!"

"Сердце вдребезги… с Днем рождения Вашу доченьку! Счастливого, мирного и победного детства!"

"Действительно до слез. Мы обязательно победим и каждый герой вернется к своим родным".

"Как это мило… Как щемяще".

"Боже, рыдаю! С днем рождения кроху".

"Это очень трогательно".

Напомним, что украинский рэпер Александр Ярмак пошел в ВСУ добровольцем. Сейчас он находится в зоне боевых действий, а его семья в Киеве. Во время одной из атак у здания артиста сбили ракету. На фоне русского лома показалась его 3-летняя дочь.