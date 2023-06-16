Мишина призналась, что 2,5 года не обнимала свою маму. Возможно, звезда ошиблась и должна была написать 1,5 года, ведь в январе 2022 года она ездила к родителям в оккупированный Крым.

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Встретилась Ксения с мамой в Турции, куда приехала с сыном Платоном. В Инстаграме она показала видео встречи с родным человеком.

Очевидно, именно из Крыма ее мама и прилетела в Турцию, чтобы встретиться с дочерью впервые за полномасштабную войну.



Ксения Мишина с сыном увиделась с мамой / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

По ее словам, для встречи она проехала 12 часов в машине. "Наплакалась от счастья от встречи с мамой и в полночь не спала от эмоций", – сказала Мишина.

Впоследствии она показала совместное фото с мамой в машине. На фото видно, как родные счастливы от встречи друг с другом.



Ксения Мишина с мамой и сыном Платоном / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Что Мишина рассказывала о родном Крыме и родителях