Это была не грудь, – Ксении Мишиной впервые сделали операцию под наркозом
Источник:Ксения Мишина
На днях знаменитая украинская актриса Ксения Мишина показала видео из больницы. Оказывается, ей сделали операцию.
Что интересно, в жизни знаменитости это было первое хирургическое вмешательство под наркозом. Теперь же актриса поделилась, как сейчас себя чувствует.
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Ксении Мишиной сделали операцию
Актриса выставила инстаграмм-сторис из больницы, где предстала в халате и в одноразовой медицинской шапочке.
Впервые в жизни у меня был наркоз или как называется он. Седация. Отхожую потихоньку,
– поделилась звезда.
Ксении Мишиной сделали операцию / Скриншот с инстаграмм-сторис
Ксении Мишиной сделали операцию / Скриншот с инстаграмм-сторис
Впоследствии выяснилось, что это была плановая операция.
"Это была не грудь. У меня пока все гуд с этим вопросом", – добавила актриса.
Ксении Мишиной сделали операцию / Скриншот с инстаграмм-сторис
Ксению уже выписали из больницы, она прекрасно чувствует себя и даже занимается своими делами. Так, знаменитость успела отвезти сына утром в школу и сдала анализы.
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