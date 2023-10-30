Это была не грудь, – Ксении Мишиной впервые сделали операцию под наркозом

На днях знаменитая украинская актриса Ксения Мишина показала видео из больницы. Оказывается, ей сделали операцию.

Что интересно, в жизни знаменитости это было первое хирургическое вмешательство под наркозом. Теперь же актриса поделилась, как сейчас себя чувствует.

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Ксении Мишиной сделали операцию

Актриса выставила инстаграмм-сторис из больницы, где предстала в халате и в одноразовой медицинской шапочке.

Впервые в жизни у меня был наркоз или как называется он. Седация. Отхожую потихоньку,

– поделилась звезда.



Ксении Мишиной сделали операцию / Скриншот с инстаграмм-сторис



Ксении Мишиной сделали операцию / Скриншот с инстаграмм-сторис

Впоследствии выяснилось, что это была плановая операция.

"Это была не грудь. У меня пока все гуд с этим вопросом", – добавила актриса.



Ксении Мишиной сделали операцию / Скриншот с инстаграмм-сторис

Ксению уже выписали из больницы, она прекрасно чувствует себя и даже занимается своими делами. Так, знаменитость успела отвезти сына утром в школу и сдала анализы.

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