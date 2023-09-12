Известный актер Арнольд Шварценеггер поставил на паузу свои тренировки и занятия спортом. Это произошло после того, как звезду госпитализировали после травмы.
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Шварценеггер перенес операцию
Арнольд Шварценеггер сильно повредил локтевой нерв в прошлый четверг. Серьезная травма повлекла за собой хирургическое вмешательство. Через два часа после тренировки, где и травмировался актер, его прооперировали.
Операция прошла удачно и без осложнений. Сейчас знаменитость чувствует себя хорошо, он носит на правой руке защитную повязку.
Пока что Арнольду Шварценеггеру нельзя прибегать к сложным физическим нагрузкам. Поэтому сейчас он ходит по улицам Калифорнии.
Арнольд Шварценеггер страдает неизлечимой болезнью
- 76-летний актер месяц назад впервые признался, что болеет неизлечимым неврологическим расстройством – ему поставили диагноз дислексия. Болезнь означает проблему с чтением и письмом, несмотря на отсутствие нарушений слуха и зрения.
- Это расстройство преследовало Арнольда еще с детства. Когда его в школе просили читать вслух, он получал линейкой по рукам.
- Дислексия не помешала Шварценеггеру стать успешным актером. Он всегда подробно перечитывал сценарий и делал это несколько раз, чтобы выучить слова.