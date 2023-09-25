Оказалось, что женщина упала и поломала бедренную кость. Ей экстренно сделали операцию и теперь ее жди продолжительный путь реабилитации. Однако врачи дают оптимистические прогнозы.

К теме Владимир Дантес обратился к фанам из-за серьезной болезни: "Произошло что-то ужасное"

Софи Лорен попала в больницу

Это произошло в воскресенье, 24 сентября, после того, как знаменитость упала в ванной в своем доме в Швейцарии. В Лорен обнаружили несколько переломов, самым тяжелым из которых является перелом бедренной кости. Сейчас звезда получает медицинскую помощь под пристальным наблюдением команды врачей. Примечательно, что сыновья актрисы Карло и Эдоардо остаются рядом с мамой в это тяжелое время.

Врачи дают оптимистичный, но осторожный прогноз результата операции и выздоровления Лорен. Ее ждет длительный путь реабилитации,

– отметил источник из близкого окружения актрисы.

Мировые звезды, у которых есть проблемы со здоровьем