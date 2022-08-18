Надо найти хорошего отца, – Ксения Мишина заговорила об усыновлении ребенка

Из-за войны тысячи украинских детей остаются сиротами, им нужны семьи, которые готовы подарить мирное будущее. Актриса Ксения Мишина призналась, что уже говорила с сыном об усыновлении ребенка.

Тема усыновления во время войны все более актуальна. В условиях военного положения нельзя усыновить ребенка, однако после его окончания многим украинским сиротам потребуются новые семьи. Многие родители гибнут на войне, поэтому теперь украинцам нужно позаботиться о будущем потомков наших земляков.

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Ксения Мишина об усыновлении ребенка

Известные люди часто поднимают вопрос об усыновлении детей. Так, актриса Ксения Мишина заявила, что готова взять ребенка из детского дома. Она даже говорила об этом с сыном Платоном, который сказал, что готов стать старшим братом. Но сначала Ксения стремится найти хорошего мужчину, чтобы дети росли в полноценной семье.

Насколько я знаю, семья должна быть полной. Поэтому сначала нам нужно найти хорошего папу,

– написала Мишина.



Ксения Мишина об усыновлении ребенка / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

Напомним, у Ксении Мишиной не сложились отношения с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Долгое время они были вместе, но потом все же разошлись.

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Звездные родители, готовые усыновить сироту