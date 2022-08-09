Для первого сына 36-летняя Вера Кекелия выбрала имя Иван, для второго – Матвей. Все потому, что дети на площадке почему-то звали так ее первенца. Так что звездные родители решили, что сам Бог велел назвать малыша Матвеем.

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Вера Кекелия назвала второго сына Матвеем

"У нас с Ромкой было несколько ситуаций, когда к нам подходили какие-то малыши на детских площадках, когда мы играли с Ваней. И один мальчик говорит: "О, ты же Матвей, привет! Как дела?" Мы такие: "Матвей? Но вы впервые видитесь, это Иван, это не Матвей". Потом мы гуляли, и к нам другой ребенок подходит и начинает рассказывать о каком-то Матвее", – вспомнила артистка.

Ромчик говорит: "Ну, готовимся ко второму ребенку, которого будут зовут Матвей". Так и вышло. На то время я беременной еще не была, оно витало в воздухе,

– с улыбкой призналась Вера Кекелия.

Вера Кекелия с новорожденным сыном Матвеем / Фото из инстаграма певицы

Как старший сын Кекелии реагирует на братика

Старшему сыну Веры Кекелии два года и, оказывается, Иван очень ревниво отнесся к появлению младшего брата.

"Мы его предупреждали, рассказывали задолго, что будет братик. Но я думаю, что он не до конца понимал, что такое братик. Он думал, наверное, что это какая-то игрушка. Поэтому когда мы принесли братика домой, он сначала обрадовался, а потом истерил. Но я думаю, что мы как-то сработаемся вместе", – высказалась певица.