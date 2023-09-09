"Это очень пошло": Кристину Соловий раскритиковали за откровенный образ на концерте
Источник:Кристина Соловий
Украинская певица Кристина Соловий устроила благотворительный концерт в Киеве. Звезде удалось собрать более 100 тысяч гривен для ВСУ. Однако хейтеры раскритиковали певицу. Им не понравился наряд Соловий.
Артистка выступила на event-площадке ArtHall D12 в Шевченковском районе. И хотя событие было благотворительным, хейтеры нашли за что раскритиковать звезду.
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Соловий собрала средства на ВСУ
Певица высказалась о военных, которые смогли попасть на концерт, и которые в это время были в окопах.
Вы наша сила и сила. Вы – титаны нашей Независимости, благодаря вам эта встреча под киевским небом вообще стала возможной. До следующего момента, мои неутомимые, мои непобедимы,
– обратилась Кристина Соловий.
Во время выступления певице удалось собрать 102 тысяч гривен на авто для защитников на востоке Украины.
Соловий раскритиковали за наряды
На концерт звезда выбрала яркий образ – короткое красное асимметричное платье-бюстье с воланами.
Образ Кристины Соловий на концерте / Фото с ее инстаграммы
Однако подписчики захейтили певицу:
- "Зачем такое короткое платье, это уже пошлость".
- "Это совсем некстати так все напоказ выставлять. Голосом нужно брать публику, а не практически голым телом".
- "Кажется, что фотосессия для Playboy не отпускает госпожу Кристину".
- "Здесь срочно нужен стилист. Этот образ юной Лолиты уже совсем неуместен".
- "А что это за прикол с голой жаждой?"
- "Ох, платье... Она больше открывает, чем прикрывает".
- "Скоро голышом будет. Это для кого?"
Однако поклонники вступились за Кристину Соловий. Они оставили в комментариях много комплиментов:
- "Это потрясающее фото, Кристинка! Обнимаю".
- "Крутые ракурсы!"
- "Ножки очень хорошие, есть на что посмотреть".
- "Ну какая же красавица, просто вау!"
- "Ты украшаешь своей юностью нашу столицу".
- "Повезло Жадану".
Кристине Соловий приписывают роман с Жаданом
- Поклонники уже несколько месяцев говорят о отношениях пары. Еще в начале мая в сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан гуляют за ручки.
- В июне во время пресс-конференции книги во Львове писатель сидел возле Кристины. Они перешептывались и мило улыбались друг другу.
- А 24 июня во Львове на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Кристины Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались, что подогрело внимание поклонников.
- В эфире "Завтрака с 1+1" Сергей Жадан высказался об отношениях с певицей. Он ответил завуалированно: "У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ".
Добавим, что Сергей Жадан в этом году развелся с женой Ириной Куницыной. С ней музыкант был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию. Кстати, это был второй брак писателя.