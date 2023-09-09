"Это очень пошло": Кристину Соловий раскритиковали за откровенный образ на концерте

9 сентября 2023, 14:48
Читати новину українською

Источник:

Кристина Соловий

Украинская певица Кристина Соловий устроила благотворительный концерт в Киеве. Звезде удалось собрать более 100 тысяч гривен для ВСУ. Однако хейтеры раскритиковали певицу. Им не понравился наряд Соловий.

Артистка выступила на event-площадке ArtHall D12 в Шевченковском районе. И хотя событие было благотворительным, хейтеры нашли за что раскритиковать звезду.

Интересно "Пример для всех": Владимир Зеленский восхищал сеть поцелуем с женой – чувственное видео

Соловий собрала средства на ВСУ

Певица высказалась о военных, которые смогли попасть на концерт, и которые в это время были в окопах.

Вы наша сила и сила. Вы – титаны нашей Независимости, благодаря вам эта встреча под киевским небом вообще стала возможной. До следующего момента, мои неутомимые, мои непобедимы,
– обратилась Кристина Соловий.

Во время выступления певице удалось собрать 102 тысяч гривен на авто для защитников на востоке Украины.

Соловий раскритиковали за наряды

На концерт звезда выбрала яркий образ – короткое красное асимметричное платье-бюстье с воланами.

Образ Кристины Соловий на концерте / Фото с ее инстаграммы

Однако подписчики захейтили певицу:

  • "Зачем такое короткое платье, это уже пошлость".
  • "Это совсем некстати так все напоказ выставлять. Голосом нужно брать публику, а не практически голым телом".
  • "Кажется, что фотосессия для Playboy не отпускает госпожу Кристину".
  • "Здесь срочно нужен стилист. Этот образ юной Лолиты уже совсем неуместен".
  • "А что это за прикол с голой жаждой?"
  • "Ох, платье... Она больше открывает, чем прикрывает".
  • "Скоро голышом будет. Это для кого?"

Однако поклонники вступились за Кристину Соловий. Они оставили в комментариях много комплиментов:

  • "Это потрясающее фото, Кристинка! Обнимаю".
  • "Крутые ракурсы!"
  • "Ножки очень хорошие, есть на что посмотреть".
  • "Ну какая же красавица, просто вау!"
  • "Ты украшаешь своей юностью нашу столицу".
  • "Повезло Жадану".

Кристине Соловий приписывают роман с Жаданом

  • Поклонники уже несколько месяцев говорят о отношениях пары. Еще в начале мая в сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан гуляют за ручки.
  • В июне во время пресс-конференции книги во Львове писатель сидел возле Кристины. Они перешептывались и мило улыбались друг другу.
  • А 24 июня во Львове на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Кристины Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались, что подогрело внимание поклонников.
  • В эфире "Завтрака с 1+1" Сергей Жадан высказался об отношениях с певицей. Он ответил завуалированно: "У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ".

Добавим, что Сергей Жадан в этом году развелся с женой Ириной Куницыной. С ней музыкант был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию. Кстати, это был второй брак писателя.

Автор: Марія Бондар