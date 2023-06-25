Нежно обнимались на сцене: Кристина Соловий подогрела слухи о романе с Сергеем Жаданом

Еще в апреле в сети появились слухи о романе Кристины Соловий и Сергея Жадана. Их тогда заметили вместе во Львове. Пара неохотно комментирует эти слухи и скрывает личную жизнь. Однако на концерте во Львове 24 июня артисты подогрели сплетни об отношениях.

Напомним, что Соловий комментировала роман с Жаданом, сообщает 24 Канал. Она отношения не подтвердила, но и не опровергла: "Буду благодарна, если оставите мою личную жизнь для меня".

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Совместным дуэтом во Львове пара снова подогрела сплетни о романе. Ведь на сцене Кристина Соловий пела вместе с Сергеем Жаданом. Они постоянно были рядом и занимались.

В сети поклонники опубликовали несколько видео с концерта. Примечательно, что атмосфера между парой была романтичной или даже страстной. Они все время были рядом и не смотрели на зрителей – их внимание было приковано друг к другу.

В какой-то момент Жадан и Соловий начали обниматься. Зрители в это время бурно зааплодировали.

Напомним, что на днях писатель и певица заинтриговали сеть общим видео. На фоне слухов об их романе они обратились к поклонникам и пригласили их на концерт в Дрогобыче 25 июня, где будут петь вместе.

На видео они улыбаются и выглядят счастливо. Соловий стояла за Жаданом и игриво "стреляла" глазами. Артисты планируют собирать средства в помощь военным.

Что известно о тайном романе Жадана и Соловий: