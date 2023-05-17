Напомним, что артистку, вероятно, заскочили во время тайного свидания с Жаданом. Произошло это во Львове в начале мая.
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В соцсетях ни Кристина, ни Сергей не комментируют эти слухи. Теперь Соловий, став гостей на радио, впервые публично прокомментировала, действительно ли у нее роман с писателем и музыкантом Жаданом.
Отвечаю вам и всем, кто интересуется. Мне очень приятно, что есть внимание к моей личной жизни. Но я буду очень благодарна, если вы оставите его для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь,
– лаконично ответила Соловий.
К сожалению, звезда так и не ответила конкретно, желая лично оставить личным.
Что известно о романе Жадана с Соловий:
- В начале мая в сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан, старше певицы на 18 лет, гуляют за ручки.
- Кроме того, стало известно, что в апреле этого года Жадан подал на развод с Ириной Куницыной. С ней музыкант был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию.
- А во время пресс-конференции книги "Птица" во Львове писатель сидели рядом с Кристиной. Они иногда перешептывались и мило улыбались друг другу. Кроме того, 22 мая они вместе выступят на благотворительном концерте.
- Напомним, что ранее Жадан бесплатно снялся в клипе Кристины Соловий, где у них был страстный поцелуй. Он сказал, что певица – его любимая артистка.