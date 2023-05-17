Напомним, что артистку, вероятно, заскочили во время тайного свидания с Жаданом. Произошло это во Львове в начале мая.

Интересно Съехались после первой встречи, – новая возлюбленная Остапчука ошеломила новым признанием

В соцсетях ни Кристина, ни Сергей не комментируют эти слухи. Теперь Соловий, став гостей на радио, впервые публично прокомментировала, действительно ли у нее роман с писателем и музыкантом Жаданом.

Отвечаю вам и всем, кто интересуется. Мне очень приятно, что есть внимание к моей личной жизни. Но я буду очень благодарна, если вы оставите его для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь,

– лаконично ответила Соловий.

К сожалению, звезда так и не ответила конкретно, желая лично оставить личным.

Что известно о романе Жадана с Соловий: