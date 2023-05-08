Жадан представил новую книгу

Во Львове в помещении America House Lviv украинский поэт представил артбук, передает 24 Канал. Это книга со спецэффектами – рисовая бумага, копирка, зеркальная фольга.

Интересно Сергей Жадан подал на развод и "засветился" на прогулке с известной артисткой: кто она

А все музыкальные композиции можно прослушать по QR-кодам в книге.



Жадан презентовал артбук/ Фото прессслужбы поэта

Сергей Жадан отмечает, что книги должны издаваться красиво и радовать глаз и руки читающих.

Сборник, конечно, не полный. Здесь даже речь не идет о каком-то The best – в сборник вошло то, что лично для меня очень дорого. И я рад, что вы сможете эту книгу не только слушать, но и листать, рассматривать фантастические иллюстрации и иметь ее как артефакт,

– сказал он.

По словам поэта, этот артбук имеет две цели – эстетическую и благотворительную. Все средства от его продаж пойдут в поддержку ВСУ.

Смотрите презентацию книги Сергея Жадана: видео

Жадан проведет благотворительный концерт

Сергей Ждана анонсировал два благотворительных концерта в поддержку ВСУ. Они пройдут в Львове 22 мая на сцене Львовской оперы. Там львовские музыканты исполняют песни на стихи Жадана. Эти концерты станут публичной презентацией артбука "Птица: стихи, ставшие песнями".

Выступит там и Марьяна Садовская – международно признанная певица. А настоящей сенсацией станет возвращение на сцену после многолетнего перерыва легендарной группы "Мертвый петух". Ну и, конечно, выступят группы "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Специальным гостем концерта будут "Братья Гадюкины".

Кроме того, вместе с Сергеем Жаданом в тот вечер на сцене будет выступать и певица Кристина Соловий. Добавим, что во время пресс-конференции книги писатель и артистка сидели рядом. Они иногда перешептывались и мило улыбались друг другу. Напомним, что им приписывают роман.



Сергей Жадан и Кристина Соловий на конференции / Фото пресс-службы поэта

Напомним, что в декабре Кристина Соловий выпустила клип, в котором страстно целовалась с Жаданом. Кроме того, на днях стало известно, что 24 апреля поэт подал в заявление в суд о разводе со своей второй супругой Ириной Куницыной.