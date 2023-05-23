На презентацию артбука "Птица" съехались талантливые друзья Сергея Жадана – от Кристины Соловий, с которой поэт целовался в клипе на песню "Юність", к легендарной группе "Мертвый петух", которая вернулась на сцену после многолетнего перерыва. Были даже мифические "Братья Гадюкины" с хитами "Файне місто Тернопіль" и "Наркомани на городі". Львовские концерты были не только благотворительны, но и уникальны, потому что писатель говорит, что вряд ли когда-нибудь удастся повторить их в таком составе.

Не упустите Кристина Соловий впервые отреагировала на слухи о романе с Жаданом: "Оставьте это для меня"

Сергей Жадан и Кристина Соловий спели вместе на фоне слухов о романе

Во Львовской опере Сергей Жадан спел в дуэте с Кристиной Соловий. Кто бы что ни говорил, а на сцене между артистами чувствовалась химия. Они даже пели друг против друга, чуть не слившись в поцелуе.

Сергей Жадан и Кристина Соловий на концерте во Львове / Фото Руслан Литвин

Кристина Соловий на концерте Жадана во Львове / Фото Руслан Литвин

Интересно, что о романе 48-летнего Сергея Жадана и 30-летней Кристины Соловий заговорили не в декабре, когда вышел ее эротический клип, а весной 2023-го. В мае стало известно, что писатель подал на развод со второй женой Ириной Куницыной, а после этого "засветился" на прогулке с певицей. Их заметили, когда держались за руки в парке.