Экс-жена Остапчука Горняк посмеялась над ним из-за скандального корпоратива с россиянами

Владимир Остапчук загремел в скандал, потому что улетел в Грецию, чтобы провести день рождения украинки Юлии Буряк. На празднике присутствовали россияне, а сама именинница – экс-жена "воронежского алюминиевого короля". Не хейт вокруг ведущего отреагировала его бывшая Кристина Горняк.

Шоумен уже оправдался за вечеринку на Миконосе и объяснил, что не знал о "трех русских мордах" на дне рождения Юлии Буряк. Он даже предположил, что так его "лупит карма" за ошибки в личной жизни.

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"Я не знаю, за что меня так карма лупит. Хотя, возможно, до сих пор за личную жизнь, но я каждый день пытаюсь ее отработать", – написал Владимир Остапчук в инстаграме. На это заявление отреагировала вторая бывшая жена ведущего Кристина Горняк, с которой он расстался в октябре 2022 года.

Кристина Горняк посмеялась над Остапчуком после вечеринки с россиянами

Женщина пошутила, что от нее Остапчуку еще не "прилетело", но это обязательно произойдет, если он с новой девушкой Катей "украдет" загородный дом, который они строили в браке.

Карма конечно дело такое, но моя еще не прилетела. Прилетит, если украдете дом. Кстати, остров Миконос это всегда был мой любимый остров, с которым я дружу очень много лет. Поэтому давайте какие-то места другие выбирать просто,

– насмешливо заявила Кристина Горняк.

Она также посоветовала всем разведенным мужчинам честно делить имущество с бывшими супругами.

"А вообще мужчины, которые разводятся и хотят как-то почистить свою карму. Я знаю, как это сделать – поделите законно, по справедливости дом, жилье или имущество со своей бывшей женой. Тогда ваша карма будет идеально чистой. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Тому кто там хочет, чтобы его не лупила карма, я жду", – добавила блогерша.

Кристина Горняк посмеялась над Остапчуком / Скриншот с видео