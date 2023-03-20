Кристина Горняк призналась, ловила ли Владимира Остапчука на изменах

Бывшая жена Владимира Остапчука подняла тему отношений и верности. Кристина Горняк призналась, ловила ли бывшего мужа и ведущего на изменах.

От поклонников Кристина получила вопрос об измене, поэтому не стала этого скрывать. Раньше она отвечала на вопрос, кто виноват в их разводе.

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Об изменах в отношениях

Кристина Горняк ответила на вопрос, она или ее когда-то изменяли.

Я – не было (не изменяла – 24 Канал). Меня – не знаю. Я не ловила на изменах никого из своих бывших. А как там на самом деле, кто знает..,

– призналась бывшая жена Владимира Остапчука.



Кристина Горняк рассказала об изменах / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Раньше блоггерша признавалась, простит ли измену. По ее мнению, она попыталась бы закрыть глаза на это, но вполне счастливой с этим мужчиной уже не была. Кристина считает, что лучше сразу разойтись.

"Думаю, ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась спать с ним в постель и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, вызвавшей эмоции... Лучше сразу после того, как стало известно об измене, разойтись", – ответила Кристина.

О сексе на первом свидании

В соцсетях Горняк также ответила на вопросы поклонников по поводу секса на первом свидании. Девушка откровенно рассказала, что у нее была такая ситуация.

Было. Но отношение парня ко мне это никак не изменило. Затем (у нас – 24 Канал) было еще много свиданий и т.д.,

– сказала Кристина.



Кристина Горняк рассказала о сексе на свидании/ Скриншот с ее инстаграм-сторис

Добавим, что Горняк часто делится со своей аудиторией личным. Например, раньше экс-жена ведущего даже комментировала слухи о новом браке мужчину с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.