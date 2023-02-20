Кристина Остапчук часто отвечает на вопросы поклонников, что и сделала на днях. Ее спросили о разводе с Владимиром.

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Кристина Остапчук прокомментировала, кто виноват в разрыве

Нотариус ответила на несколько вопросов. Она призналась, почему не хочет говорить о разводе с шоуменом, если в нем "виновен Остапчук", как заметила подписница или подписчик.

Всегда виноваты двое. Кто просто больше, а кто меньше. И двое приняли решение не комментировать. Надеюсь на понимание,

– написала Кристина.

Бывшая жена ведущего добавила, что в инстаграме не пытается показать "безупречную" жизнь, просто скрывает некоторые личные детали. Также она призналась, что сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

"Я, как и все, переживаю по-своему, непростые моменты жизни. А ведь в нем не только время для радости, но и для печали".



Фото из инстаграм-сториз Кристины Остапчук

Что в последний раз Кристина Остапчук говорила о личной жизни