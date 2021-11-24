В красном пальто: королева Летиция очаровала эффектным образом

Испанские монаршие супруги 23 ноября отправились в Швецию. Для перелета Ее Величество выбрала сдержанный черный гольф, брюки и безупречное красное пальто.

С наступлением холодов испанская королева Летиция демонстрирует стильные аутфиты, в которых было комфортно и тепло во время прогулок, в офисе, на деловых встречах.

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Осенний look королевы Летиции

В аэропорт королева приехала в черном гольфе и брюках-кюлотах, а поверх надела яркое красное пальто, которое на талии завязало поясом в тон. Такой наряд она совместила с длинными сапогами черного цвета на каблуке. В руках у нее были черные перчатки.

Волосы Летиция уложила ровно и убрала назад. Она надела маску белого цвета и сделала обычный макияж с акцентом на глазах. Уши Ее Величества украшали лаконичные серьги.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото Getty Images

Король надел черный классический костюм, розовую рубашку, красный галстук и пальто. На его лице тоже была защитная маска. Таким образом монархи напоминают о важности соблюдения карантинных мер, ведь до сих пор существует большой риск инфицирования коронавирусом.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото Getty Images

Предыдущие выходы королевы Летиции