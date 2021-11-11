В среду, 10 ноября, Летиция посетила мероприятие в Мадриде, посвященное проблеме цифрового развития. Она выступила перед финансистами, а мировую публику поразила безупречным аутфитом.

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Жена Филиппа VI не является поклонницей люксовых брендов и одежды от кутюр. Она часто поддерживает демократичные испанские марки, тем самым повышая продажи их коллекций. Похоже, пестрое платье от Michonet тоже разлетится с полок.

Образ королевы Летиции

Летиция вышла на публику в трикотажном платье длины макси, которое выгодно подчеркивало ее стройный стан. На разноцветном платье преобладает сиреневый цвет, а его дополняет теплая палитра. Она сделала акцент на хрупкой талии, довершив образ тонким ремешком.

Под бюджетное платье Ее Величество подобрала лакированные туфли-лодочки малинового оттенка. Эта обувь от ее любимого бренда Carolina Herrera. Единственные аксессуары, которые Летиция выбрала для выхода, – золотые серьги-кольца и массивное кольцо.

Летиция в пестром платье / Фото Getty Images

Добавим, Летиция не впервые экспериментирует с цветами и выбирает яркие вещи: