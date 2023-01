В новом компейне HUGO BOSS приняли участие несколько украинских и мировых звезд: Маша Ефросинина, Надя Дорофеева, модели Джиджи Хадид и Наоми Кэмпбелл, итальянский теннисист Маттео Берреттини, певец MALUMA, итальянский блогер Хаби Ламе и актер корейских драм.

Также многие другие знаменитости присоединились к рекламной кампании в соцсетях по просьбе бренда: звезда группы Kalush Олег Псюк, Деми Ловато, Белла Торн, Бен Барнс, Пэрис Гилтон, Маколей Калкин, Кристина Риччи, Кэндис Свейнпул и другие.

Главным леймотивом рекламы стало то, что "боссами не рождаются, ими становятся". Звезды показали собственные детские фото, намекая, с чего все началось. В частности, своими наблюдениями поделилась Маша Ефросинина:

"С детства они (родители, – 24 канал) сформировали во мне непоколебимые правила:

Принимай решение о своей жизни, опираясь только на личную логику и интуицию;

Делай добро и бросай его в воду. Ожидание благодарности может привести к разочарованию и потере правильных ориентиров.

Цены людей, с которыми работаешь — жизнь не любит иерархию в отношениях — она для этого слишком непредсказуема. Ты никогда не знаешь, где и кем завтра будешь".

Звезды в рекламе HUGO BOSS / Фото из соцсетей

Издание WWD сообщает, что съемка для модного бренда отмечает год с момента запуска обновленной бизнес-стратегии, включающей показ в Майами. Шоу пройдет 15 марта в формате "see now, buy now". Пока неизвестно, пригласят ли туда в качестве послов украинских знаменитостей.