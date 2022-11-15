Клипмейкер Таня Муиньо вторично номинирована на престижную музыкальную премию Грэмми. Ей могут вручить награду за "Лучшее музыкальное видео".
К слову Таня Муиньо: что известно об украинской режиссерке, которая своими клипами покорила Голливуд
Таня Муиньо номинирована на Грэмми-2023
О номинации украинки стало известно в ходе онлайн-трансляции, в которой объявляли претендентов на победу. Таня Муиньо может победить в Грэмми-2023 за работу над клипом As It Was автора Гарри Стайлза.
В номинации "Лучшее музыкальное видео" звезда сразится вместе с такими конкурентами: Easy On Me – Адель, Yet To Come – BTS, The Heart Part 5 – Кендрик Ламар, All To Well: Short Film – Тейлор Свифт.
Режиссер отреагировала на номинацию лаконично – поделилась скриншотом и обозначила тех, с кем работала над видеоработой.
Таню Муиньо номинировали на Грэмми / Фото с инстаграм-сториз
Интересно, что клип Гарри Стайлза As It Was победил на MTV VMA 2022 в номинации "Лучшая поппесня", а также "Лучшая операторская работа". За съемку награду получил украинский оператор Никита Кузьменко.