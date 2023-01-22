Это было первое выступление звезды с 2018 года, которое прошло в закрытом формате. За вечер исполнительница продемонстрировала несколько эффектных образов, среди которых были наряды от украинского бренда FROLOV.

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Бейонсе вернулась на сцену в платье бренда FROLOV

Знаменитость выбрала кутюрное розовое мини-платье Firework с фирменным дизайном в виде кристалла. Также образ дополняли оперные полупрозрачные перчатки, сексуальные леггинсы и украшения ювелирного бренда Messika.

Среди других сценических костюмов Бейонсе были:

красное корсетное платье ливанского бренда Nicolas Jebran;

желтый наряд с экстравагантными перьями и ангельскими крыльями Atelier Zuhra.

Ранее СМИ сообщали, что за это выступление Бейонсе получит гонорар в размере 24 миллионов долларов. На концерт нельзя было приобрести билеты. Это частное мероприятие и вход доступен только по приглашениям.

Напомним, Недавно украинка Виктория Апанасенко представила вечернее платье от Ивана Фролова на "Мисс Вселенная 2022". В нем заложен важный месседж, а черный цвет и белые кристаллы были выбраны неспроста. О глубоком подтексте наряда узнайте по ссылке.