Американская блогер и предприниматель Кортни Кардашьян опубликовала серию новых фото, на которых демонстрирует соблазнительные формы тела в топе и шортах. Весь образ она надела из люксового бренда Dolce&Gabbana.

41-летняя знаменитость Кортни Кардашьян позировала в комнате с роскошным белым интерьером, удобно устроившись на полочке перед камином. Она надела сексуальный черный топ и шорты с высокой посадкой, завершив образ черной обувью и чулками. На ее шее красовалось золотое колье с камнями, а длинные волосы нежно ниспадали по плечам звезды.

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Кто присоединился к Кортни?

Стоит добавить, что звезда приняла участие в виртуальном модном шоу бренда под названием #DGNextChapter. Все вещи были винтажными и воссоздавали эстетику 1990 – 2000-х годов. В проекте также приняла участие сестра Кортни – Ким Кардашьян. Она примерила тоже черный соблазнительный look, который состоял из черного топа на бретелях, длинных рукавиц и черных велосипедок.

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