Знаменита американська блогерка та підприємиця Кортні Кардашян розбурхала уяву прихильників новою спекотною світлиною. Вона мокра позувала у відвертому купальнику та показала апетитні сідниці.

41-річна сексуальна зірка вкотре вразила прихильників. Вона завела 113-мільйонну аудиторію підписників новою фотографією з відпочинку.

Спекотно Кортні Кардашян запалила фанатів новими фото в образі Dolce&Gabbana

Фото Кортні Кардашян з відпочинку

Улюблениця мільйонів позувала посеред водойми, сидячи на яхті. Кортні постала спиною до камери, продемонструвавши розкішне оголене тіло.

Ймовірно, Карадашян сфотографувалася одразу після плавання, оскільки її довге розкішне волосся та тіло – мокрі. Знаменитість одягнула відвертий купальник, що складався з бюстгальтера та трусиків, які гарно оголили пружні сідниці. На голову Кортні одягнула чорну кепку.

Блогерка не втратила можливості похизуватися довгими ногами та ідеальною золотистою засмагою, еротично позуючи.



Мокра Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян

Сексуальні аутфіти Кортні Кардашян: