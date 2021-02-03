Звезда американского реалити Кортни Кардашьян находится на отдыхе. Она активно делится снимками с горячих фотосессий в разнообразных купальниках.

Источник: Инстаграм Кортни Кардашьян

Светская львица и звезда американского реалити-шоу Кортни Кардашьян не стесняется показываться перед камерами обнаженной или в минимальном количестве одежды. Она часто радует откровенными фото своих поклонников.

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Кортни Кардашьян в черном бикини

Светская львица позировала перед объективом на пляже. Она прогуливалась по берегу океана и разговаривала по телефону. Кортни Кардашьян для отдыха выбрала черный латексный купальник. Бюстгальтер удачно подчеркнул пышную грудь звезды. Также она похвасталась тонкой талией и стройными ножками.

Кортни Кардашьян дополнила горячий образ черной кепкой с вышивкой, белым маникюром и солнцезащитными очками прямоугольной формы. Она распустила длинные темные волосы и уложила их легкими волнами. На этот раз знаменитость показалась без макияжа, демонстрируя натуральную красоту.

Кортни Кардашьян / Фото из инстаграма Кортни Кардашьян