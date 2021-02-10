41-летняя блогерша и предпринимательница Кортни Кардашян опубликовала новые фото с отдыха, на которых поразила идеальными формами тела. Женщина засветила грудь и стройный живот в купальнике цвета "золотистый металлик".

Новые фото оценили более миллиона пользователей инстаграма, среди них – модель и дизайнер собственного бренда купальников Ратаковски.

К слову В черном бикини: соблазнительная Кортни Кардашян прогулялась по пляжу – жаркие фото

Соблазнительная Кортни Кардашян

Пару фотографий светская львица опубликовала 9 февраля и с тех пор ее новый пляжный образ обсуждают многие западные СМИ. На фотографиях звезда демонстрирует "металлическое" золотистое бикини и такой ​​же платок на шее. Ее роскошные длинные волосы спадали на плечи, а лицо было подчеркнуто макияжем в персиковых тонах. Позируя возле летнего душа среди деревьев, Кардашян рекламировала косметические продукты собственной компании Poosh.



Сексуальная Кортни Кардашян / Фото с инстаграма Кортни Кардашян



"Металлическое" бикини на модели / Фото с инстаграма Кортни Кардашян

Стоит добавить, что 41-летняя женщина находится сейчас на отдыхе вместе с сестрой Ким Кардашян и их детьми. Знаменитые сестры не перестают публиковать фото с райского места и будоражат сеть пикантными фото.