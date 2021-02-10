Кортни Кардашян засветила стройную фигуру в "металлическом" бикини: фото
41-летняя блогерша и предпринимательница Кортни Кардашян опубликовала новые фото с отдыха, на которых поразила идеальными формами тела. Женщина засветила грудь и стройный живот в купальнике цвета "золотистый металлик".
Источник:инстаграм Кортни Кардашян
Новые фото оценили более миллиона пользователей инстаграма, среди них – модель и дизайнер собственного бренда купальников Ратаковски.
К слову В черном бикини: соблазнительная Кортни Кардашян прогулялась по пляжу – жаркие фото
Соблазнительная Кортни Кардашян
Пару фотографий светская львица опубликовала 9 февраля и с тех пор ее новый пляжный образ обсуждают многие западные СМИ. На фотографиях звезда демонстрирует "металлическое" золотистое бикини и такой же платок на шее. Ее роскошные длинные волосы спадали на плечи, а лицо было подчеркнуто макияжем в персиковых тонах. Позируя возле летнего душа среди деревьев, Кардашян рекламировала косметические продукты собственной компании Poosh.
Сексуальная Кортни Кардашян / Фото с инстаграма Кортни Кардашян
"Металлическое" бикини на модели / Фото с инстаграма Кортни Кардашян
Стоит добавить, что 41-летняя женщина находится сейчас на отдыхе вместе с сестрой Ким Кардашян и их детьми. Знаменитые сестры не перестают публиковать фото с райского места и будоражат сеть пикантными фото.
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