Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. Уже 10 сентября ее старшего сына Чарльза официально объявили новым королем Великобритании. Теперь он глава Соединенного Королевства и еще 14 государств содружества.

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Коронация Чарльза III

СМИ сообщают, что Чарльза III коронуют 3 июня 2023 года. Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве.

В том же месяце новому королю исполнится 74 года. Он станет самым старым монархом Великобритании. Ранее сообщалось, что монарх якобы хочет скромного торжества, чтобы не тратить средства по налогам подданных. Королевское издание Daily Telegraph также сообщило о "бюджетных" планах коронации Чарльза: "Она будет намного короче, меньше, дешевле и доступнее для различных общественных групп и конфессий".

Чарльза коронуют вместе с его женой – королевой-консорт Камиллой.

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Напомним, Елизавета II короновали 2 июня 1953 года. Тогда на церемонии присутствовало 8 тысяч гостей из 129 стран мира. На коронацию Чарльза III планируют пригласить около 2 тысяч гостей. В частности может быть меньше членов королевской семьи и чиновников со всего мира, а сама церемония будет сокращена из-за возраста Чарльза.