Фото, которое в британской прессе уже окрестили историческим, было сделано еще 18 сентября, накануне похорон Елизаветы II. В тот день в Букингемском дворце устроили большой прием для иностранных гостей, так что все четверо – король Чарльз ІІІ, королева-консорт Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон – одеты в черное. Однако их позы и мимика играют гораздо большую роль, чем наряды.

Важно Дворец представил портрет Чарльза III с королевой, Уильямом и Кейт: историческое фото

Что означает поза Чарльза ІІІ на семейном портрете

После смерти королевы Елизаветы II лидерами королевской семьи стали мужчины. Об этом, по мнению эксперта по языку тела, свидетельствуют даже позы Чарльза ІІІ и Уильяма. Король рядом с сыном демонстрирует силу и физическую мощь, а то, что он обнял Камиллу за талию, – сигнал открытости.

Одна рука Чарльза в кармане – это фирменная поза, но что менее распространено, так это то, что он обнял Камиллу за спину. Это могут быть сигналы новой эры и более открытой приверженности. Асимметричный угол рта Чарльза намекает на его внутреннюю печаль из-за смерти матери,

– убеждена Джуди Джеймс.

Чарльз ІІІ, Камилла и принц Уильям с Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Как принц Уильям сделал послание Гарри своей позой

На портрете Уильям изображён с расставленными ногами, скрещенными руками и наклоненной головой. Джуди Джеймс говорит, что так принц Уэльский демонстрирует, что принял новую роль прямого наследника престола и вежливо ждет. Кроме того, он сделал послание младшему брату Гарри.

Уильям выглядит относительно расслабленным, а его голова наклонена в сторону Чарльза и Камиллы, что может быть важным невербальным сигналом единства для Гарри, у которого, по слухам, все еще сложные отношения с Камиллой.

– считает эксперт.

Напомним, что принц Гарри якобы примирился с братом и отцом в скорби по Елизавете II. Чарльз ІІІ даже позвал их с Меган на семейный ужин в Букингемском дворце, куда были приглашены только старшие члены монаршей семьи.

О чем свидетельствуют позы Камиллы и Кейт Миддлтон

Джуди Джеймс заметила, что как королева-консорт Камилла, так и Кейт Миддлтон стоят на одном уровне с мужчинами и обе обняли их за спину. По ее мнению, это указывает на единство, взаимное чувство долга и ответственности.

"Позы Камиллы и Кейт сигнализируют о поддержке. Рука Камиллы обнимает мужа за спину, а рука Кейт находится в том же положении. Этот жест также важен с точки зрения проекции престолонаследия и стабильности", – отмечает Джуди Джеймс.