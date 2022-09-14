Как рассказывают в западных медиа, король Чарльз настроен на коронацию "прожиточного минимума", то есть так, чтобы налогоплательщики были ближе к своему монарху. По словам инсайдеров, 73-летний король хочет, чтобы его финансируемая государством церемония стала маркером его миссии по созданию более финансово жизнеспособной королевской семьи.

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Как сообщают его придворные, он планировал это много лет. В частности, они поделились, что Чарльз III еще раньше говорил своим работникам, что им грозит увольнение из-за сокращения в Букингемском дворце. Инсайдер дворца добавил, что "повсюду будет демонстрироваться упрощенная монархия".

Я не удивлюсь, если потом увижу на балконе Букингемского дворца только Чарльза и Камиллу, Кейт и Уильяма и их детей,

– сказал источник.

Королевский источник издания Daily Telegraph также сообщил о "бюджетных" планах коронации Чарльза: "Она будет намного короче, меньше, дешевле и доступнее для различных общественных групп и конфессий" . Речь идет о сравнении с коронацией Елизаветы II в 1953 году: тогда она обошлась в 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 46 миллионам фунтов стерлингов.



Коронация Елизаветы II в 1953 году / Фото Getty Images

Какой может быть коронация Чарльза III

Эксперты предполагают, что событие произойдет весной или летом 2023 года . Монарх может быть официально коронован 2 июня следующего года, поскольку это был тот же день, когда его мать была коронована в 1953 году.

Ожидается, что присяги нового короля останутся такими же, как у королевы, но предполагается, что будет приглашено меньше гостей – до 2000 человек. В частности может быть меньше членов королевской семьи и чиновников со всего мира, а сама церемония будет сокращена из-за возраста Чарльза.



Корона британской монархии / Фото Getty Images

Напомним, что Чарльза III официально провозгласили новым королем Великобритании 10 сентября, через 2 дня после смерти королевы. Все потому, что монархия по традициям не может быть долго без короля или королевы, ведь это будет угрожать политической ситуации. Церемония прошла в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, после чего Главный герольдмейстер впервые зачитал с балкона дворца основную прокламацию, в которой объявил бывшего принца – королем Чарльзом III. Монарх стал главой Соединенного Королевства и еще 14 государств содружества.