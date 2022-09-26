После смерти Елизаветы II, ее старший сын Чарльз III автоматически стал королем Британии и Соединенного Королевства. Он взял на себя все обязанности монарха.

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Чарльз III снят с красным чемоданом

Букингемский дворец опубликовал фотографии Чарльза III в его кабинете. Он задумчиво перебирал документы в красном чемодане, который лежал рядом на кресле. В ящик обычно кладут документы, которые должен рассмотреть суверен.

Красный чемодан содержит документы от правительственных министров Великобритании и королевств, а также от представителей Содружества и других стран,

– сообщил дворец.



Чарльз ІІІ с красным чемоданчиком / Фото с твиттера королевской семьи

Напомним, Елизавета II была похоронена 19 сентября. Недавно Букингемский дворец показал фото надгробного камня из часовни, где похоронена королева. На нем выгравированы четыре имени: короля Георга VI, королевы-матери Елизаветы, Елизаветы II и принца Филиппа

Этот ящик раньше получала Елизавета II

В течение 70 лет королева Елизавета II получала документы в красном чемодане. Она рассматривала бумаги из ящика во все дни, кроме выходных и Рождества. В последний раз ее сфотографировали с чемоданом накануне праздников, когда монархиня находилась в Сандрингеме.



Елизавета II с чемоданом / Фото из твиттера королевской семьи

Другие фото Елизаветы II с чемоданом / Фото из твиттера королевской семьи