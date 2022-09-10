Церемонию провозглашения Чарльза III королем показывали по телевидению впервые в истории. Как сообщил королевский журналист, монарх сам стремился к этому.

Важно Чарльза официально провозгласили новым королем Великобритании

Чарльз III сам попросил показывать церемонию на ТВ

Как отметил репортер, король лично попросил допустить телекамеры на Совет престолонаследия. До этого такая церемония проводилась тайно. Как пишут в сети, просьба короля свидетельствует о начале нового этапа монархии.

Король Чарльз III начинает свое правление так, как планирует его продолжить. Новая прозрачная монархия для современности,

– написал журналист.

В комментариях пользователи с радостью прокомментировали решение нового суверена:

"Король Чарльз ІІІ, я искренне верю, сможет идеально соединить традиции и современность. Мы увидим, как он построит свой собственный возраст, о котором будут говорить так же как о Елизаветинском веке";

"Чарльз III станет великолепным королем";

"Храни Боже короля Чарльза III".

Любопытно, что коронация Елизаветы II также транслировалась по телевидению впервые в истории. До этого нельзя было ничего снимать внутри Вестминстерского аббатства. Трансляцию коронации посмотрело 27 миллионов человек только в Великобритании.

Как произошло провозглашение королем