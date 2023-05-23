Автор портретов Чарльза ІІІ назвал украинца, которого мечтает сфотографировать: "Он невероятный"
Источник:"Завтрак с 1+1"
Королевский фотограф Хьюго Бурнанд сделал главные фото года для монаршей семьи – портрет Чарльза ІІІ и Камиллы. Но он признался, что мечтает сфотографировать украинца.
Королевский фотограф Хьюго Бурнанд – автор многих фото британской монаршей семьи. Он делал фотографии из свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также сделал знаменитые коронационные портреты Чарльза ІІІ и Камиллы.
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Кого хотел бы сфотографировать Гьюго
Королевский фотограф признался, что, несмотря на успех в Британии, он не планирует останавливаться. Человек хотел бы сфотографировать нынешних героев и икон современности. Среди них есть и украинец – Гьюго назвал Владимира Зеленского.
Он крут, я думаю, он просто невероятный,
– высказался фотограф.
Гьюго Бурнанд / Скриншот с видео
Королевский фотограф о снимках для монарха
Гьюго Бурнанд поделился, что знает королевскую семью уже давно. Поэтому его попросили сделать и коронационные кадры.
"Чарльзу понравились мои снимки с их свадьбы (Уильяма и Кейт, – 24 Канал) и после этого он спрашивал несколько раз, мог ли я сделать несколько личных портретов для него", – поделился Хьюго Бурнанд.
Коронационные портреты делались в Тронном зале – там фотограф около четырех дней готовился к фотосессии вместе с командой.
Секрет в том, что в этот важный день все должно быть как всегда. Так, чтобы королевская семья зашла в Тронный зал и увидела того же Хьюго, которого они знают. Поэтому я должен быть максимально естественным, иначе мог выбить их из колеи, огорчить или заставить нервничать. Поэтому, как и каждое утро, я позанимался йогой, съел овсянку и поехал во дворец на велосипеде с командой. В 7:30 утра мы уже были на месте,
– рассказал Гьюго.
Коронационный портрет / Фото из инстаграма королевской семьи
- Напомним, коронация Чарльза ІІІ проходила 6 – 8 мая. На церемонию в первый день пригласили около 2 тысяч человек со всех уголков мира. Коронация проходила в Вестминстерском аббатстве. Чарльз III принял коронационную присягу, его смазали маслом, вручили регалии и короновали. Жена монарха Камилла тоже стала королевой. Празднования завершились 8 мая. Королевские супруги на прошлой неделе впервые вышли на публику после торжеств.