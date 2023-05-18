Прошла более недели после коронации Чарльза III. Монаршие супруги на днях впервые после громкого события вышли на публику.

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Чарльз ІІІ и Камилла впервые вышли в свет

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла посетили центр Лондона – Ковенг-Гарден. Это место, где сосредоточены главные развлекательные и культурные заведения города.

Королевская пара начала визит с церкви Святого Павла, которая также известна как церковь актеров. Затем они встретились с британцами и гостями города и пообщались с людьми.

Король Чарльз и королева Камилла в Лондоне: видео

Чарльз III образ для выхода классический синий костюм со светлой рубашкой и галстуком с принтом. Королева Камилла одела небесно-голубое пальто от Anna Valentine. Она дополнила наряд светлым платком с цветочным принтом, который связала на шее.

Образ довершала серая сумка от Charlotte Elizabeth и туфли Eliot Zed.

Заметим, на днях с первым деловым выходом в городе Бат появилась Кейт Миддлтон. Она посетила Фонд Дамы Келли Голмс. Принцесса Уэльская выбрала молочно-белые брюки со стрелками от Alexander McQueen и яркий желтый жакет LK Bennett.