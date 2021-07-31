Королева Рания поразила элегантным образом в платье с оригинальным узором

Иорданская королева Рания посетила очередную деловую встречу. Она восхитила публику очередным сдержанным образом в платье с красивыми рукавами.

Королева Иордании Рания прибыла в провинцию Маан. Там она встретилась и пообщалась с некоторыми представителями местных общин, владельцами различных проектов и местными властями.

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Было приятно встретиться сегодня с замечательной группой людей с Маану в Шобак и услышать об их проектах, приносящих доход. Их решимость вдохновляет,

– написала королева.

Образ королевы Рании

Для деловой встречи иорданская королева предстала в сдержанном образе, который имел оригинальные детали. Она позировала в темно-зеленом платье с глянцевыми полосками и длинными широкими рукавами с яркой красно-белой тесьмой.

Королева Рания собрала волосы в высокий конский хвост, накрутив волосы в пышные локоны. На лице она сделала нежный макияж с акцентом на губах. Рания не забыла и про защитную маску черного цвета.



Королева Рания на встрече с представителями общин / Фото из инстаграма королевы Рании

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