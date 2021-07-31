Королева Рания поразила элегантным образом в платье с оригинальным узором
Источник:инстаграм королевы Рании
Иорданская королева Рания посетила очередную деловую встречу. Она восхитила публику очередным сдержанным образом в платье с красивыми рукавами.
Королева Иордании Рания прибыла в провинцию Маан. Там она встретилась и пообщалась с некоторыми представителями местных общин, владельцами различных проектов и местными властями.
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Было приятно встретиться сегодня с замечательной группой людей с Маану в Шобак и услышать об их проектах, приносящих доход. Их решимость вдохновляет,
– написала королева.
Образ королевы Рании
Для деловой встречи иорданская королева предстала в сдержанном образе, который имел оригинальные детали. Она позировала в темно-зеленом платье с глянцевыми полосками и длинными широкими рукавами с яркой красно-белой тесьмой.
Королева Рания собрала волосы в высокий конский хвост, накрутив волосы в пышные локоны. На лице она сделала нежный макияж с акцентом на губах. Рания не забыла и про защитную маску черного цвета.
Королева Рания на встрече с представителями общин / Фото из инстаграма королевы Рании
Другие образы королевы Рании
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- Рания вышла в свет вместе с мужем. Она позировала в трендовом образе, примерив изумрудную блузку.
- Королева Иордании ошеломила летним аутфитом, представ в белой кофточке и малиновой юбке.