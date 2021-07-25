Монаршая семья побывала на церемонии национальной жертвы апостолу Сантьяго в соборе Сантьяго, в Испании.

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Образ королевы Летиции

Королева Испании для события выбрала элегантное платье пудрового цвета с красивым цветочным принтом. Наряд был с длинными сетчатыми рукавами и пышной юбкой, что добавляло образу нежности. Такой look Ее Величество соединила с малиновыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы Летиция собрала в аккуратный пучок сзади, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров летний аутфит довершила маленькая розовая сумочка, которую Летиция держала в руке.



Королева Летиция с дочерьми / Фото Getty Images

Принцессы были одеты в голубое и розовое платье. Король Филипп VI предстал перед публикой в темно-синем костюме, голубом галстуке и белой рубашке. На лицах у всех членов королевской семьи были белые защитные маски, которые за время пандемии коронавируса стали неизменными атрибутами их аутфитов.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images