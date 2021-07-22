Иорданская королева редко появляется на публике, поэтому каждый ее выход активно обсуждают в сети. На официальной странице в инстаграме Ее Величество поделилась фотографиями, где показала новый элегантный образ.

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Королева Иордании находится в Вашингтоне, где уже успела осуществить несколько рабочих встреч. На днях она побывала на обеде в округе Колумбия, который организовала Грейс Нельсон – жена администратора NASA.

Летний look королевы Рании

Для такого мероприятия Рания выбрала элегантную блузку молочного цвета с красивым пошивом вокруг шеи. Такой верх она соединила с приталенной юбкой малинового цвета, которая спереди имела несколько складок. Они добавили образу особый шарм. Такой look Ее Величество соединила с нежно-розовыми туфлями-лодочками на каблуке.

Королева уложила волосы в красивые легкие локоны и аккуратно собрала их сзади. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и малиновым блеском на губах. Среди украшений дополнила аутфит серьгами, кольцами и часами. В руке она держала маленькую белую сумочку.

Рания в который раз показала изысканный вкус в одежде и чувство стиля.

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