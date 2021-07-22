Монаршие супруги Иордании прилетели в Соединенные Штаты Америки. Там оба побывали на нескольких рабочих встречах. Особое внимание публики привлекают аутфиты Рании, ведь она всегда выглядит очень стильно и показывает безупречный вкус в одежде.

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Элегантный look королевы Рании

Ее Величество позировала на камеру в элегантной блузке изумрудного цвета, что является одним из трендовых в этом сезоне. У наряда был красивый пошив вокруг шеи и рукава, а на плечах он был украшен изысканными пуговицами, украшенными камнями.

Такой верх королева соединила с белой юбкой с поясом. Волосы Рания уложила в голливудские локоны, а на лице сделала роскошный макияж с коричневыми тенями на веках и малиновым блеском на губах. Довершила look ценными серьгами.



Королева Рания в изумрудной блузке / Фото с инстаграма королевы Рании



Королева Рания с супругом / Фото с инстаграма королевы Рании

Напомним, на днях королева Рания встретилась с первой леди США Джилл Байден. Для торжественного визита в Белый дом Ее Величество выбрала безупречное платье вишневого цвета.