Королевская семья Иордании с рабочим визитом находится в США. Во время этой поездки Ее Величество демонстрировала безупречный вкус в одежде. На днях она в очередной раз очаровала поклонников изысканным аутфитом.
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Элегантный look королевы Рании
Иорданская королева предстала перед камерой в красивом наряде. Она позировала в элегантной блузке красного цвета с лаконичным вырезом в зоне декольте. Такой наряд она соединила с черными классическими штанами.
Среди аксессуаров look Рании довершала маленькая черно-белая сумка, которую она держала на плече. Волосы Ее Величество уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовым блеском на губах.
Новый образ королевы Рании в США / Фото из инстаграма королевы Рании
Новый образ королевы Рании в США / Фото из инстаграма королевы Рании
Королева Рания с мужем и сыном в США / Фото из инстаграма королевы Рании
Предыдущие образы королевы в США
- На встречу с первой леди Джилл Байден Ее Величество прибыла в безупречном платье вишневого цвета.
- В малиновой юбке и молочной блузке Рания побывала на обеде в округе Колумбия, который организовала Грейс Нельсон – жена администратора NASA.
- Для совместного выхода с мужем иорданская королева выбрала изумрудную блузку и белую юбку.