Королева Летиция вышла в свет в сиреневом костюме: фото нежного образа

Король и королева Испании посетили школу CRA Mestra Clara Torres, которая получила премию "Лучшая школа 2020". Для официального выхода Ее Величество выбрала женственный костюм нежного сиреневого цвета.

Монаршие супруги активно исполняют королевские обязанности. Во время пандемии коронавируса король и королева появляются на публичных мероприятиях, однако всегда надевают защитные маски, напоминая о важности соблюдения карантинных правил.

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Новый образ королевы Летиции

Ее Величество для нового выхода выбрала элегантный и женственный костюм синего цвета, состоящий из брюк и удлиненного пиджака. Под пиджак Летиция надела кофту в тон. Соединила со светлыми лакированными туфлями-лодочками на каблуке. Это любимая модель обуви королевы.

Волосы на этот раз Летиция собрала в хвост, а на лице сделала насыщенный повседневный макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями.

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Королева Летиция в сиреневом костюме / Фото Getty Images



Королева Летиція и король Филипп VІ / Фото Getty Images

Напомним, недавно испанская королева совершила два выхода в роскошных вечерних платьях черного цвета: