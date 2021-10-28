Монарше подружжя активно виконує королівські обов'язки. У час пандемії коронавірусу король і королева з'являються на публічних заходах, однак завжди одягають захисні маски, нагадуючи про важливість дотримання карантинних правил.

Зверніть увагу Вишукано та жіночно: осінні виходи іспанської королеви Летиції

Новий образ королеви Летиції

Її Величність для нового виходу обрала елегантний і жіночний костюм бузкового кольору, що складався зі штанів і подовженого піджака. Під піджак Летиція одягнула кофту в тон. Поєднала зі світлими лакованими туфлями-човниками на підборах. Це улюблена модель взуття королеви.

Волосся цього разу Летиція зібрала у хвіст, а на обличчі зробила насичений повсякденний макіяж, підкресливши очі коричневими тінями.

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Королева Летиція у бузковому костюмі / Фото Getty Images



Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно іспанська королева здійснила два виходи у розкішних вечірніх сукнях чорного кольору: