Королева Летиция продемонстрировала изысканный образ в синем асимметричном платье: фото

Испанская королева Летиция посетила очередное светское мероприятие. Она показала элегантный и сдержанный образ в синем асимметричном платье, которое соединила с золотистыми туфлями.

Королева Испании недавно пережила трагическое событие, ведь потеряла свою бабушку. Несколько дней она не появлялась на публике и не посещала светские мероприятия. Через некоторые время Летиция вернулась к работе.

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Испанская королева на днях прибыла на церемонию закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest 2021. Она вручала премию Masters of Cinema.

Образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед камерами в изысканном, но одновременно сдержанном образе. Она примерила темно-синее асимметричное платье длины миди. Широкий пояс акцентировал на фигуре королевы.

Летиция соединила наряд с роскошными золотистыми туфлями на каблуках и с острым носком. Она дополнила аутфит темным клатчем и серьгами-кольцами.

Королева Испании собрала волосы в низкий элегантный пучок. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула стрелками.



Летиция на мероприятии / Фото Getty Images

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