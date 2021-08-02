Королева Летиция продемонстрировала изысканный образ в синем асимметричном платье: фото

2 августа 2021 , 10:58
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Испанская королева Летиция посетила очередное светское мероприятие. Она показала элегантный и сдержанный образ в синем асимметричном платье, которое соединила с золотистыми туфлями.

Королева Испании недавно пережила трагическое событие, ведь потеряла свою бабушку. Несколько дней она не появлялась на публике и не посещала светские мероприятия. Через некоторые время Летиция вернулась к работе.

Смотрите также Королева Рания поразила элегантным образом в платье с оригинальным узором

Испанская королева на днях прибыла на церемонию закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest 2021. Она вручала премию Masters of Cinema.

Образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед камерами в изысканном, но одновременно сдержанном образе. Она примерила темно-синее асимметричное платье длины миди. Широкий пояс акцентировал на фигуре королевы.

Летиция соединила наряд с роскошными золотистыми туфлями на каблуках и с острым носком. Она дополнила аутфит темным клатчем и серьгами-кольцами.

Королева Испании собрала волосы в низкий элегантный пучок. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула стрелками.


Летиция на мероприятии / Фото Getty Images

Другие образы королевы Испании

  • Летиция посетила Дворец Сарсуэла, где присоединилась к круглому столу, посвященному влиянию пандемии на психическое здоровье. Она показала летний образ в платье с принтом.
  • Ее Величество встретилась с представителями Испанской ассоциации против рака. Королева примеряла серое твидовое платье с необработанным краем.
  • Королевская семья Испании прибыла на церемонию национальной жертвы апостолу Сантьяго в соборе Сантьяго. Летиция восхитила аутфитом в пудровом платье с цветочным принтом.
Автор: Марія Касій