Королевская семья Испании не собирается в отпуск. Чуть ли не каждый день король Филипп VI и королева Летиция появляются на публике. К выходам последней приковано особое внимание журналистов и фэшн-экспертов, ведь каждый ее образ вызывает фурор.

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Образ Летиции

В четверг, 22 июля, королева Испании надела серое твидовое платье с необработанным краем. Это наряд за колено с закрытым декольте и короткими рукавами. Летиция доверилась известному испанскому бренду Adolfo Domínguez.

Этому платью более трех лет. Ее Величество надевала его весной 2018 года на обед во дворце Сарсуэла.

В жаркий июльский день Летиция подобрала эспадрильи на танкетке с трендовыми завязками на щиколодке. Обувь марки Uterqüe прекрасно сочеталась с тонким поясом шоколадного цвета. На рабочую встречу жена короля Филиппа VI прихватила белый клатч от премиального бренда Furla.



Летиция в твидовом платье / Фото Getty Images