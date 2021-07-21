В нем королева Испании присоединилась к круглому столу, посвященного влиянию пандемии на психическое здоровье нации. Мероприятие состоялось во Дворце Сарсуэла.

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48-летняя Летиция надела белое платье длины макси с принтом в крошечные черные квадратики. Наряд от бюджетного испанского бренда Massimo Dutti прекрасно подчеркнул стройную фигуру королевы Испании, а белый пояс акцентировал на хрупкой талии. Легкая ткань добавила кокетливости классическому образу.

Под платье первая леди страны подобрала светлые босоножки на танкетке и с завязками, которые стали настоящим трендом этого лета. Волосы она уложила ровно и довершила look лаконичными золотыми серьгами.

В течение всего круглого стола Летиция не снимала защитную маску, как и положено в соответствии с карантинными ограничениями.



Королева Летиция в белоснежном платье / Фото Getty Images

Последний раз мир видел Летицию в платье в нестандартный "горох" в июне 2019 года. Тогда она довершила его черным поясом и обувью от Carolina Herrera.