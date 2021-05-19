Королева и король Испании Летиция и Филипп VI провели церемонию награждения премиями во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Эти премии вручают испанским исследователям за важные научные достижения.

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Образ королевы Летиции

На церемонию награждения королева Летиция выбрала элегантный и нежный аутфит. Она предстала перед камерами в розовом асимметричном платье длины миди с бордовым цветочным принтом от бренда Hugo Boss, который является одним из любимых Ее Величества.

Безупречную фигуру королевы Испании подчеркивал неширокий пояс на талии. Наряд она соединила с красными замшевыми туфлями на высоком каблуке. Образ дополнили также тонкие серьги-подвески.

Королева Летиция распустила пышные волосы и уложила их прямыми волнами. На лице Ее Величество сделала макияж с акцентом на глазах. Как и обычно, испанская королева находилась среди публики в защитной маске.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

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