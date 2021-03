Испанская королева Летиция посетила вместе с мужем королем Филиппом памятное мероприятие в Мадриде. Они присутствовали на концерте памяти жертв терроризма In Memoriam в Auditorio Nacional de Musica в Мадриде.

Для светского мероприятия 10 марта Летиция выбрала черный look: брюки прямого покроя, закрытую блузу с объемными рукавами, туфли на тонких каблуках с прозрачными вставками и клатч. Ее волосы были собранным в пучок, а на ушах сверкали длинные серьги. Лицо женщины визажисты подчеркнули едва заметным макияжем.

Король Филипп в свою очередь надел черный костюм, который дополнил белой рубашкой и вишневым галстуком в мелкую клетку. Несмотря на пандемию коронавируса, лица супругов были прикрыты защитными масками. Учитывая событие, монархи были несколько печальными и встревоженными.



Кто еще выбрал похожий образ?

Стоит добавить, что образ Летиции хоть и был скромным, впрочем, его легко можно повторить для посещения музея или ресторана. Стоит добавить, что подобный образ 10 марта надела американская звезда Селена Гомес. Она участвует в съемках сериала Only Murders in the Building для сервиса Hulu, поэтому там она появилась в сдержанном деловом костюме черного цвета с зеленой сумкой Louis Vuitton.