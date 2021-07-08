Ее Величество редко появляется на видео, поэтому сторонникам немного непривычно видеть ее в таком формате. Однако Летиция всегда завораживает безупречным внешним видом.
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Элегантный образ испанской королевы
Королева предстала перед объективом, сидя на стуле. Она позировала на камеру в приталенном изумрудном платье без рукавов. Такой цвет подчеркнул невероятно красивые глаза Ее Величества. Изысканный и роскошный образ Летиция довершила серьгами в тон платью.
Короткие волосы уложила ровно, они красиво спадали на плечи. На лице сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах. Необычно видеть королеву без защитной маски, ведь обычно она не появляется на публике без нее.
Королева Летиция в изумрудном платье / Фото Getty Images
Предыдущие аутфиты королевы Летиции
- На торжественный обед с Генеральным секретарем ООН Ее Величество пришла в небесно-голубом платье с цветочной вышивкой.
- Королева Летиция побывала на World Blindness Summitt Madrid'21 в платье с анималистическим принтом от Виктории Бекхэм.
- Королева присоединилась к символическому празднику – 50 лет, как женщины имеют возможность работать в рядах полиции. На такое событие она надела изысканное красное платье итальянского бренда Salvatore Ferragamo.