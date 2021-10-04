Королева Летиция ошеломила элегантным образом: фото в костюме

Испанская королева Летиция совершила новый публичный выход. Она побывала на событии "Питание и здоровье: польза рыбы и других водных продуктов". Для мероприятия выбрала сдержанный костюм серого цвета.

Ее Величество часто демонстрирует стильные аутфиты. По большей части она предпочитает элегантную одежду, которая подчеркивает спортивную фигуру.

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Элегантный образ королевы Летиции

Королева предстала перед камерами в классическом сером костюме с укороченными брюками и удлиненным пиджаком, который не застегивала. Под пиджак надела белую блузку и туфли-лодочки на каблуке со змеиным принтом.

Ее Величество предпочитает прямые волосы, однако на этот раз уложила их в легкие локоны. На лице она сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Не обошлась без неизменного аксессуара настоящего – защитной маски.



Королева Летиция в сером костюме / Фото Getty Images



Королева Летиция в сером костюме / Фото Getty Images

Осенние аутфиты королевы Испании