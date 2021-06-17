Элегантная и женственная: королева Летиция очаровала летним образом в платье

Испанская королева Летиция для нового публичного выхода выбрала легкое летнее платье. Ее Величество предстала перед камерами в элегантном образе, в который раз продемонстрировав безупречный вкус в одежде.

Королева Летиция побывала в штаб-квартире фонда ONCE, который был основан в 1938 году. Он собирает средства для оказания услуг незрячим и людям с серьезными недостатками зрения.

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Летний look королевы Летиции

Ее Величество прибыла в фонд в красивом летнем асимметричном платье черного цвета с пятнистым бежевым принтом. Наряд имел короткие рукава и завязывался под шеей, что добавляло образу женственности. Такой look Летиция решила соеденить с туфлями-лодочками горчичного цвета на каблуке.

Волосы королева собрала в высокий пучок, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках и тушью на ресницах. Из украшений ее аутфит дополняли маленькие золотые серьги-кольца и любимое кольцо. А в руке Летиция держала лаконичный черный клатч.



Королева Летиция в черном летнем платье / Фото Getty Images

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